Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1246-й день войны

Минобороны РФ 23 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71978 беспилотных летательных аппаратов, 622 зенитных ракетных комплекса, 24305 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27725 орудий полевой артиллерии и минометов, 38596 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).