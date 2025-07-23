Делегации России и Украины вылетели в Стамбул. На повестке – подготовка встречи Путина и Зеленского
время публикации: 23 июля 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 13:12
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Турцию на переговоры с украинской делегацией, во главе которой стоит секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров.
Как сообщает канал "Украина 24", на повестке дня переговоров, которые начнутся вечером 23 июля, – обсуждение возвращения пленных, похищенных детей и подготовка встречи лидеров для окончания войны.
В состав украинской делегации вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.
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