Делегации России и Украины вылетели в Стамбул. На повестке – подготовка встречи Путина и Зеленского

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Турцию на переговоры с украинской делегацией, во главе которой стоит секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров.

Как сообщает канал "Украина 24", на повестке дня переговоров, которые начнутся вечером 23 июля, – обсуждение возвращения пленных, похищенных детей и подготовка встречи лидеров для окончания войны.

В состав украинской делегации вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.