Пограничники начнут задерживать уклонистов, пытающихся покинуть РФ

Пограничная служба России получила доступ к реестру воинского учета. Как пишет The Moscow Times, россиян призывного возраста в ходе паспортного контроля в аэропортах и на границе будут проверять и на наличие повестки в военкомат. Если такая повестка есть, в выезде будет отказано.

Согласно публикации, подлежащего призыву отведут в специальное помещение. Там старший смены под запись проведет разъяснительную беседу и вручит письменное уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность.

Издание напоминает, что президент РФ Владимир Путин приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения против россиян, которые уклоняются от призыва, в апреле 2023 года.

Согласно закону, в новых реестрах должны храниться все данные о военнообязанных, включая место жительства, работы, учебы, сведения из налоговой, пенсионного фонда, медицинских организаций и судов, а также регистрироваться повестки, рассылаемые через "Госуслуги".

Повестка считается врученной спустя неделю после публикации в реестре. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней к призывнику применяются санкции: запрещается получать заграничный паспорт, оформлять сделки с недвижимостью, брать кредиты, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.