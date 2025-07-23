В Украине проходят первые с начала полномасштабного вторжения России оппозиционные выступления. Выйти на улицы жителей Киева, Одессы, Львова, других городов заставил новый закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским и ограничивающий полномочия антикоррупционных ведомств.

Согласно закону, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, до сих пор бывшие независимыми, переводятся в подчинение Генеральной прокуратуры. Оппозиция заявляет, что цель этого – уничтожение антикоррупционных органов.

Днем ранее Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора провели обыски в НАБУ. Это было названо спецоперацией по нейтрализации российского влияния. Следует отметить, что статья, лишающая НАБУ и САП независимости, была внесена в закон накануне его принятия.

Решение украинских властей вызвало значительную обеспокоенность на Западе. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала его серьезным шагом назад, подчеркнув, что без независимости антикоррупционных органов вступление Украины в Евросоюз невозможно.