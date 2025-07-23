Находясь в Киеве, Гидеон Саар осудил российские удары по мирным гражданам Украины

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Киеве, встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны сообщили о стремлении углубить сотрудничество, в особенности в противостоянии Ирану.

«Иран продолжает подрывать региональную стабильность. Москва и Тегеран угрожают нам обоим. Мы договорились рассмотреть совместные оборонные проекты. Оба наших народа борются за свое существование и свое достоинство», - сказал Сибига.

«Мы осуждаем российские удары по гражданскому населению. Мы призываем к прочному и длительному миру, который гарантирует безопасность Украины. Израиль поддерживает Украину и ее народ», - заявил израильский министр. Он также напомнил, что Израиль стал первой страной, развернувшей в Украине полевой госпиталь.

«Мы направляли экспертов по работе с посттравматическим стрессом и устойчивостью. Мы оказывали медицинскую помощь украинским раненым в Израиле. Израиль продолжает стоять рядом с Украиной и поддерживать ее народ», - добавил он.

Отметим, что предшественник Саара на посту министра Эли Коэн в ходе своего визита в Украину в 2023 году, избегал упоминать Россию. Однако в ходе визита в Берлин в том же году он все же выступил с осуждением России в связи с вторжением в Украину.