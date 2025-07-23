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Мир

Колумбийский университет ввел санкции против десятков антиизраильских дебоширов

США
Антисемитизм
время публикации: 23 июля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 15:27
Колумбийский университет ввел санкции против десятков антиизраильских дебоширов
AP Photo/Heather Khalifa

Колумбийский университет ввел санкции против почти 80 студентов, причастных к антисемитским беспорядкам в кампусе учебного заведения, в том числе – к захвату пропалестинскими активистами библиотеки в мае 2025 года.

Как пишет The New York Post, около 80% подвергшихся санкциям будут отстранены от учебы на срок от года до трех лет. Несколько человек исключены из вуза, еще у нескольких отозваны выданные им дипломы. Точно число студентов не называется.

Наше учебное заведение должно сконцентрироваться на реализации своих учебных и научных задач. Чтобы создать процветающее академическое сообщество, необходимо проявлять взаимное уважение и соблюдать правила нашего университета", – говорится в заявлении пресс-службы.

Мир
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