Франция запускает эвакуационные рейсы из Израиля для своих граждан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что с понедельника, 23 июня, его страна начинает эвакуационные рейсы для граждан Франции, застрявших в Израиле из-за закрытия неба в связи с войной с Ираном.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что рейсы будут вылетать из международного аэропорта "Бен-Гурион" и приземляться на Кипре, и что вся процедура будет проходить при условии получения разрешения Израиля.