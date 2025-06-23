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Франция запускает эвакуационные рейсы из Израиля для своих граждан

Франция
время публикации: 23 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 06:09
Франция запускает эвакуационные рейсы из Израиля для своих граждан
Thibaud Moritz, Pool via AP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что с понедельника, 23 июня, его страна начинает эвакуационные рейсы для граждан Франции, застрявших в Израиле из-за закрытия неба в связи с войной с Ираном.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что рейсы будут вылетать из международного аэропорта "Бен-Гурион" и приземляться на Кипре, и что вся процедура будет проходить при условии получения разрешения Израиля.

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