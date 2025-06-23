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Мир

NBC: Иран угрожает активизировать "спящие" террористические ячейки в Соединенных Штатах

США
Война с Ираном
Иран
время публикации: 23 июня 2025 г., 02:32 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 02:32
NBC: Иран угрожает активизировать "спящие" террористические ячейки в Соединенных Штатах
AP Photo/David Zalubowski

Телеканал NBC передал, что Тегеран угрожал активировать "спящие" террористические ячейки на территории США, если Трамп примет решение об участии американских военных в операции против иранских ядерных объектов.

По данным телеканала, предупреждение было передано администрации Трампа через одну из стран, участвовавших в саммите G7, проходившем в Канаде.

Отметим, что в воскресенье, 22 июня, министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение о росте вероятности нападений на территории США на еврейские, израильские, правительственные и военные объекты, особенно в том случае, если иранские лидеры выпустят соответствующее религиозное постановление.

Мир
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