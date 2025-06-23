NBC: Иран угрожает активизировать "спящие" террористические ячейки в Соединенных Штатах
время публикации: 23 июня 2025 г., 02:32 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 02:32
Телеканал NBC передал, что Тегеран угрожал активировать "спящие" террористические ячейки на территории США, если Трамп примет решение об участии американских военных в операции против иранских ядерных объектов.
По данным телеканала, предупреждение было передано администрации Трампа через одну из стран, участвовавших в саммите G7, проходившем в Канаде.
Отметим, что в воскресенье, 22 июня, министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение о росте вероятности нападений на территории США на еврейские, израильские, правительственные и военные объекты, особенно в том случае, если иранские лидеры выпустят соответствующее религиозное постановление.