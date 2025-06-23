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Российский удар по Киеву: значительные разрушения, есть жертвы

Война в Украине
время публикации: 23 июня 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 09:35
Российский удар по Киеву: значительные разрушения, есть жертвы
AP Photo/Efrem Lukatsky

По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в результате российского обстрела Киева. 10 человек, находившихся под завалами, спасены. Разбор завалов продолжается. Для удара по столице Украины задействовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В Шевченковском районе повреждены перекрытия верхних этажей жилого дома. В Соломенском районе загорелась крыша бизнес-центра, на месте работают пожарные. В Белой Церкви разрушены гостиница и медицинская клиника, повреждены жилые и промышленные здания.

В общей сложности, по Украине было выпущено 352 беспилотных летательных аппарата и 16 ракет.

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