Российский удар по Киеву: значительные разрушения, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в результате российского обстрела Киева. 10 человек, находившихся под завалами, спасены. Разбор завалов продолжается. Для удара по столице Украины задействовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В Шевченковском районе повреждены перекрытия верхних этажей жилого дома. В Соломенском районе загорелась крыша бизнес-центра, на месте работают пожарные. В Белой Церкви разрушены гостиница и медицинская клиника, повреждены жилые и промышленные здания.

В общей сложности, по Украине было выпущено 352 беспилотных летательных аппарата и 16 ракет.