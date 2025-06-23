Госсекретарь США Рубио призвал Китай предотвратить закрытие Ормузского пролива

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай оказать давление на Иран, чтобы не допустить закрытия Ормузского пролива. Соответствующее решение принял иранский парламент после удара США по ядерным объектам Исламской республики. Через пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью.

"Я призываю правительство в Пекине обратиться к Ирану с этой просьбой. Китай крайне нуждается в нефти, поступающей через Ормузский пролив. Закрытие пролива станет для него экономическим самоубийством. Мы можем с этим справиться, но к решению проблемы должны присоединиться и другие страны – которые пострадают от закрытие гораздо сильнее нас", – сказал он.

22 июня парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива в ответ на удар США по ядерным объектам в стране. Об этом сообщил телеканал Press TV. Окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности и аятоллой Али Хаменеи.