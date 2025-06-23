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Мир

Госсекретарь США Рубио призвал Китай предотвратить закрытие Ормузского пролива

США
Китай
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 08:17
Госсекретарь США Рубио призвал Китай предотвратить закрытие Ормузского пролива
AP Photo/Mark Schiefelbein

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай оказать давление на Иран, чтобы не допустить закрытия Ормузского пролива. Соответствующее решение принял иранский парламент после удара США по ядерным объектам Исламской республики. Через пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью.

"Я призываю правительство в Пекине обратиться к Ирану с этой просьбой. Китай крайне нуждается в нефти, поступающей через Ормузский пролив. Закрытие пролива станет для него экономическим самоубийством. Мы можем с этим справиться, но к решению проблемы должны присоединиться и другие страны – которые пострадают от закрытие гораздо сильнее нас", – сказал он.

22 июня парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива в ответ на удар США по ядерным объектам в стране. Об этом сообщил телеканал Press TV. Окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности и аятоллой Али Хаменеи.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива