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Мир

Испания призвала ЕС заморозить соглашение о сотрудничестве с Израилем

Газа
Израиль
Европейский Союз
Война с ХАМАСом
Испания
время публикации: 23 июня 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 10:36
Испания призвала ЕС заморозить соглашение о сотрудничестве с Израилем
Adrian Dennis/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обратится к Евросоюзу с просьбой о немедленной приостановке соглашения о сотрудничестве между ЕС и Израилем в связи с "нарушениями прав человека в секторе Газы".

Испания намерена также добиваться введения оружейного эмбарго против Израиля. Альбарес также заявил о необходимости введения санкций против израильских официальных лиц, выступающих против принципа двух государств.

Испания - одна из наиболее антиизраильских стран ЕС. Это далеко не первая антиизраильская инициатива министра. Около месяца назад он призвал ввести против Израиля международные санкции.

"Мы должны остановить это бесчеловечную, бессмысленную войну. И мы должны взвесить любую возможность для достижения этой задачи, включая санкции", – заявил тогда политик.

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