Испания призвала ЕС заморозить соглашение о сотрудничестве с Израилем

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обратится к Евросоюзу с просьбой о немедленной приостановке соглашения о сотрудничестве между ЕС и Израилем в связи с "нарушениями прав человека в секторе Газы".

Испания намерена также добиваться введения оружейного эмбарго против Израиля. Альбарес также заявил о необходимости введения санкций против израильских официальных лиц, выступающих против принципа двух государств.

Испания - одна из наиболее антиизраильских стран ЕС. Это далеко не первая антиизраильская инициатива министра. Около месяца назад он призвал ввести против Израиля международные санкции.

"Мы должны остановить это бесчеловечную, бессмысленную войну. И мы должны взвесить любую возможность для достижения этой задачи, включая санкции", – заявил тогда политик.