Совбез ООН собрался для обсуждения американского удара по Ирану

Совет безопасности ООН собрался по просьбе Ирана, чтобы обсудить американскую атаку по иранским ядерным объектам. Проект резолюции, предложенный Россией, Китаем и Пакистаном, требует немедленного прекращения огня.

Документ, в котором не упоминаются ни США, ни Израиль, требует положить конец ударам по этим объектам. Для принятия резолюции требуется поддержка девяти членов Совбеза. При этом у постоянных членов есть право вето. Как ожидается, США задействует его.

"Бомбардировка иранских ядерных объектов американцами – полный опасностей поворот в регионе, который уже раскачан. Есть риск, что мы провалимся в крысиную нору бесконечного обмена ударами. Нужно прекратить это и вернуться к серьезным переговорам о судьбе иранской ядерной программы", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представитель Израиля Дани Данон сообщил, что мир должен быть благодарен президенту США Дональду Трампу за удар по Ирану. Российский представитель Василий Небензя заявил, что США открыли ящик Пандоры.