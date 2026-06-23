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Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции

Погода
Франция
время публикации: 23 июня 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 15:38
Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Метеорологическое агентство Meteo France сообщило, что минувшей ночью во Франции была зарегистрирована температура 21,6 градусов Цельсия – самая высокая за всю историю начатых в 1947 году измерений.

Этот показатель является средним для 30 метеорологических станций, расположенных по всей территории страны. До этого самая жаркая ночная температура была зафиксирована 25 июля 2019 года, она составила 21,4 градуса.

В 54 департаментах действует "красное предупреждение" в связи с жарой. Закрыты школы, электросеть работает с повышенной нагрузкой. При этом во Франции мало распространены кондиционеры, что делает ситуацию особенно тяжелой.

По меньшей мере 40 человек утонули, купаясь в неразрешенных местах, пытаясь охладиться. Премьер-министр Себастьен Лекорню на экстренном заседании назвал их первыми жертвами кризиса.

Мир
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