Мамдани отказался брать назад слова, ставшие основанием для обвинений в антисемитизме

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, столкнувшийся с обвинениями в антисемитизме после высказанной им резкой критики произральского лобби AIPAC, заявил, что не намерен отказываться от своих слов.

"AIPAC – организация, которая поддерживает статус-кво, борясь с любыми попытками обеспечить безопасность людей не только в Палестине, но во всем регионе. Это статус-кво аморален. И они его активно поддерживают", – заявил градоначальник, известный крайне негативным отношением к Израилю.

Несколько дней назад Мамдани, выступая в Бруклине на организованном Берни Сандерсом митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии, обрушился на AIPAC.

По его словам, это лобби тратит миллионы долларов "темных денег", чтобы стравить американцев между собой. "Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаниягу будет положен конец", – сказал мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться.

Руководство Антидиффамационной лиги и Американского еврейского комитета заявили, что он использует антисемитскую риторику, отметив, что она особо опасна, поскольку исходит из уст города с самым большим еврейским населением за пределами Израиля.

Против него выступили даже еврейские сторонники. Так, раввин Джилл Джейкобс, возглавляющая правозащитную прогрессивную группу "Труа", обвинила его в дегуманизации политических оппонентов.