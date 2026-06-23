Полиция Монреаля: гражданин Израиля Михаэль Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции

Полиция Монреаля сообщила, что гражданин Израиля Михаэль Моше Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции, которая ошибочно приняла его за террориста, устроившего стрельбу в районе Кот-де-Неж.

Несмотря на то, что Мизрахи получил крайне тяжелое ранение, он был оставлен на месте происшествия, где и скончался. Также в перестрелке погиб офицер полиции Мохамед Ламин Бенредуан.

По данным общественной радиостанции Radio Canada, ранее стрелок выложил в интернет манифест "инцелов" – радикального маскулинного движения.

Инцидент произошел 22 июня, в квартале, где расположены синагога, кошерный ресторан, супермаркет и "Бейт-ХАБАД".

Злоумышленник открыл стрельбу с крыши отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.