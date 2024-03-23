"Исламское государство" объявило о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле"

В пятницу, 22 марта, вечером, террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) объявила о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек и более 100 пострадали.

Источники в США высказали предположение, что за нападением может стоять "Вилаят Хорасан" – афганская ячейка ИГ.

Отметим, что в начале марта ФСБ России объявила о предотвращении вооруженного нападения на одну из московских синагог. В официальном сообщении было сказано, что теракт готовили члены ячейки "Исламского государства", которые были нейтрализованы в Калужской области.

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.