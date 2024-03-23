СК РФ: в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек, сообщил Следственный комитет России.

"К сожалению, число жертв может увеличиться", – отмечает ведомство.

На месте теракта продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты СК вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Производится осмотр тел погибших, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с камер видеонаблюдения.

По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).

По данным минздрава России, в результате теракта пострадали более 140 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что пострадавших, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, переведут в федеральные клиники.

"Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим", – сказал он.

Среди пострадавших есть люди с тяжелыми ожогами – их госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где есть отделение острых термических поражений.

"У поступивших пациентов разное состояние: есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии. Где-то это 50 на 50. Поэтому те больные, которые, конечно, прошли через операционную, с тяжелыми ожогами, они в более тяжелом состоянии", – сказал директор НИИ Сергей Петриков.

ТЕРАКТ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "КРОКУС СИТИ ХОЛЛ"

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.

На место прибыли сотрудники СОБРа и ОМОНа, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Позднее к месту теракта у "Крокус Сити Холла" приехали глава МВД Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.