В Орлеане избит раввин местной еврейской общины, задержан 16-летний хулиган

В субботу, 22 марта, в Орлеане на глазах 9-летнего сына был избит раввин Арье Энгельберг. Нападение произошло, когда они возвращались из синагоги домой.

Издание Ici Orléans пишет, что на улице, средь белого дня к раввину и его сыну подбежал молодой мужчина, он снимал их на мобильный телефон, кричал: "Вы евреи? Вы евреи! Вы, евреи, сукины дети!" Хулиган плюнул в мужчину, а затем начал пинать его и бить. Когда на улице появились прохожие, хулиган скрылся.

По информации издания, спустя несколько часов полиция задержала 16-летнего подозреваемого. Он остается в отделении полиции.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х пожелал раввину Арье Энгельбергу выздоровления, а также написал, что всплеск антисемитизма во Франции и по всей Европе должен послужить тревожным сигналом для правительств Европейских стран и общества. "Антисемитизм опасен и требует бескомпромиссного ответа", – написал Саар, призывая к "нулевой терпимости" к антисемитизму.

В конце февраля МИД Израиля принял решение о прекращении бойкота трех ультраправых партий в Европе, в том числе с "Национального объединения" во Франции. По информации французских и израильских СМИ, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, ставший преемником Марин Ле Пен, приглашен в Израиль для участия в международной конференции по борьбе с антисемитизмом.