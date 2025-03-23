x
23 марта 2025
|
последняя новость: 07:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 07:23
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ: перехвачены 59 украинских БПЛА. В Ростовской области сообщили о погибшем

Война в России
Беспилотники
время публикации: 23 марта 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 07:12
Минобороны РФ: перехвачены 59 украинских БПЛА. В Ростовской области сообщили о погибшем
Соцсети

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 23 марта над территорией России были перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявлено, что перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской и Саратовской областей, а также над Крымом.

В аэропортах Волгограда и Саратова вводили ограничения на полеты.

Власти Ростовской области сообщают, что на трассе Морозовск-Цимлянск в результате атаки БПЛА (или падения обломков сбитого БПЛА) загорелся автомобиль. Погиб один человек.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook