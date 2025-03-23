Генштаб ВСУ: сбиты 97 из 147 российских беспилотников
время публикации: 23 марта 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 10:23
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 23 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 147 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.
Украинские ПВО перехватили 97 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 25 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.
В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областях.