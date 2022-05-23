Последствия урагана в Канаде: не менее восьми погибших
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Власти Канады опубликовали предварительные данные о последствиям урагана, обрушившегося в субботу, 21 мая, на Онтарио и Квебек: погибли не менее восьми человек, причинен значительный ущерб.
Ураганным ветром было повалено множество деревьев и столбов линий электропередач, причинен ущерб домам и автомобилям. Без света остались свыше 500 тысяч человек.
По оценке метеорологов, скорость ветра превышала 130 км/ч.
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В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
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