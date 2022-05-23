Пожар на пассажирском судне на Филиппинах, есть жертвы
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В понедельник, 23 мая, около порта Риал в филиппинской провинции Кесон возник пожар на судне, на борту которого находилось 124 человека, сообщает телеканал ABC-CBN News.
Как рассказывают свидетели, судно загорелось, когда оно находилось примерно в полукилометре от берега, пассажиры начали прыгать в воду.
Была начата спасательная операция. В итоге, как сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на командование береговой охраны, 105 человек удалось спасти. Найдены тела семи погибших. Более 10 человек пока считаются пропавшими без вести.
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Информация о жертвах уточняется.
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