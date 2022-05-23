adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
20 - 23°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
adv_10 m_ar_top_2
adv_07 ar_top_2
В мире

Пожар на пассажирском судне на Филиппинах, есть жертвы

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Пожар на пассажирском судне на Филиппинах, есть жертвы
Philippine Coast Guard via AP Photo

В понедельник, 23 мая, около порта Риал в филиппинской провинции Кесон возник пожар на судне, на борту которого находилось 124 человека, сообщает телеканал ABC-CBN News.

Как рассказывают свидетели, судно загорелось, когда оно находилось примерно в полукилометре от берега, пассажиры начали прыгать в воду.

Была начата спасательная операция. В итоге, как сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на командование береговой охраны, 105 человек удалось спасти. Найдены тела семи погибших. Более 10 человек пока считаются пропавшими без вести.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Информация о жертвах уточняется.

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex
adv_17 ar_right_wwh
adv_18 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

05:30 Последствия урагана в Канаде: не менее восьми погибших
05:20 Прогноз погоды на 23 мая: температура немного ниже среднесезонной, переменная облачность
05:13 Пожар на пассажирском судне на Филиппинах, есть жертвы
23:46 Секретариат правительства: евреям по-прежнему нельзя молиться на Храмовой горе
23:03 "Я чувствую себя в Израиле дома". Легендарный Андреа Бочелли выступит с единственным концертом в Тель-Авиве
21:55 Мединский: переговоры между Россией и Украиной заморожены Киевом
21:30 СМИ: полковник КСИР, застреленный в Тегеране, отвечал за подготовку терактов против Израиля
21:03 Совет поселений выступил против соседства Хан-эль-Ахмара с Первым шоссе
adv_19 ar_right_2
adv_20 ar_right_3
adv_21 ar_right_4
adv_22 ar_right_5