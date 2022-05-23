Зеленский: в Десне в результате ракетного удара погибли 87 человек

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в результате российского ракетного удара по учебному центру ВСУ в поселке Десна Черниговской области погибли 87 человек.

Их обнаружили под завалами, которые остались после ракетного удара по военной части.

Напомним, российская армия 17 мая нанесла удары по поселку четырьмя ракетами.