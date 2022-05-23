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В мире

Зеленский: в Десне в результате ракетного удара погибли 87 человек

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Зеленский: в Десне в результате ракетного удара погибли 87 человек
AP Photo/Markus Schreiber

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в результате российского ракетного удара по учебному центру ВСУ в поселке Десна Черниговской области погибли 87 человек.

Их обнаружили под завалами, которые остались после ракетного удара по военной части.

Напомним, российская армия 17 мая нанесла удары по поселку четырьмя ракетами.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 Мая 2022
В Черниговской области в результате обстрела погибли 11 человек
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