Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 89-й день войны

Министерство обороны РФ 23 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 89-й день, называют "военной спецоперацией".

В начале отчета минобороны РФ вновь упоминаются "высокоточные ракеты". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

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"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции МАЛИН Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики. Также в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлодаром Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области. Кроме того, перехвачены: над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов", – заявляет минобороны РФ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2". Эксперты сходятся во мнении, что и российская, и украинская сторона завышают потери противника.

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Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.