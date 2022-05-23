ООН: на фоне войны в Украине число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 миллионов человек. Это произошло на фоне войны в Украине.

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули около 6,5 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что почти 2 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 22 мая): Польша (около 3,5 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (633 тыс.), Молдова (469 тыс.), Словакия (436 тыс.).

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ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что около 888 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.

Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая заявлял: "С начала специальной военной операции (с 24.02.2022) из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР)M, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек". Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.