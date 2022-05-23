ООН: на фоне войны в Украине число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек
Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 миллионов человек. Это произошло на фоне войны в Украине.
По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули около 6,5 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что почти 2 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 22 мая): Польша (около 3,5 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (633 тыс.), Молдова (469 тыс.), Словакия (436 тыс.).
ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что около 888 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.
Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая заявлял: "С начала специальной военной операции (с 24.02.2022) из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР)M, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек". Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.
ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись