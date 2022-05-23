adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
20 - 23°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
adv_10 m_ar_top_2
adv_07 ar_top_2
В мире

ООН: на фоне войны в Украине число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 миллионов человек. Это произошло на фоне войны в Украине.

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули около 6,5 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что почти 2 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину.

adv_11 incontent_1

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 22 мая): Польша (около 3,5 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (633 тыс.), Молдова (469 тыс.), Словакия (436 тыс.).

adv_12 m_ar_1

ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что около 888 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.

Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая заявлял: "С начала специальной военной операции (с 24.02.2022) из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР)M, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек". Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Мая 2022
ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex
adv_18 ar_right_wwh
adv_19 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

08:44 ООН: на фоне войны в Украине число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек
08:17 Тревога в коалиции: депутат Нир Орбах угрожает уйти в оппозицию
07:52 Ynet: офицер, случайно застреливший двух майоров "Эгоза", уволен из ЦАХАЛа
07:46 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 11 подозреваемых в терроре
06:44 Командование КСИР угрожает Израилю местью и "предупреждает" арабские страны
06:31 Коронавирус в мире: около 528 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам
05:30 Последствия урагана в Канаде: не менее восьми погибших
05:20 Прогноз погоды на 23 мая: температура немного ниже среднесезонной, переменная облачность
adv_20 ar_right_2
adv_21 ar_right_3
adv_22 ar_right_4
adv_23 ar_right_5