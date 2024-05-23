Никки Хейли будет голосовать за Трампа: "Он не идеален, но Байден это катастрофа"

Бывшая кандидатка в президенты США Никки Хейли, в начале марта выбывшая из президентской гонки, в своем выступлении на дискуссии в Университете Хадсона призналась, что сама она намерена голосовать за Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября.

Хейли отметила, что хотя она и не согласна со многими идеями Трампа, поддержать демократа Джозефа Байдена для нее совершенно невозможно. "Трамп не идеален в некоторых аспектах своей политики, и я много раз говорила об этом. Но Байден это катастрофа, – подчеркнула Никки Хейли. – Вот почему я собираюсь голосовать за Трампа".

Отметим, что Никки Хейли, бывшая постпредставительница США при ООН и самая сильная оппонентка Дональда Трампа до ее выхода из предвыборной гонки в марте, в ближайшие дни прибудет в Израиль, где она побывает в районах, прилегающих к границе с Газой. Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля. Гостью будет сопровождать бывший посол Израиля в ООН Дани Данон. Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.