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Мир

Лавров: Россия передаст Украине условия прекращения огня после обмена пленными

Россия
Война в Украине
время публикации: 23 мая 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 21:39
Лавров: Россия передаст Украине условия прекращения огня после обмена пленными
AP Photo/Pavel Bednyakov, Poo

Россия будет готова передать Украине свой список условий прекращения огня сразу по завершении обмена пленными, который начался в пятницу, 23 мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает"Интерфакс".

По словам Лаврова, Москва сейчас ведет "активную работу" над списком.

Обменяться документами, в которых будут детально прописано видение условий прекращения огня с каждой стороны, Украина и Россия договорились на переговорах в Стамбуле.

Россия также готовит отдельный "меморандум о будущем мирном договоре".

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000". 23 мая российская сторона сообщила, что процесс обмена начался.

Мир
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