x
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2025
|
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
16 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, первые с весны 2022 года

Война в Украине
Война в России
время публикации: 16 мая 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 16:07
AP Photo/Francisco Seco, Pool

В Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры российской и украинской делегаций – первые с весны 2022 года. Их в одностороннем порядке предложил провести президент России Владимир Путин, который в Турцию не поехал, а отправил своего помощника Владимира Мединского. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на личной встрече с Путиным в Стамбуле.

Переговоры продолжались около двух часов. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник, осведомленный об организации встречи, сообщало, что представитель Анкары покинет переговоры после приветствия делегаций. Эту информацию подтвердили и источники РБК-Украины. Кроме того, российские агентства со ссылкой на источник сообщали, что представители Москвы выступили против присутствия на переговорах представителей США.

По словам источника ВВС, это требование "в последнюю минуту" в украинской делегации расценили как "попытку сорвать, подорвать мирный процесс".

По словам украинского дипломатического источника, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования. В частности, речь шла о том, чтобы Киев вывел войска со своей территории для прекращения огня.

"Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", – заявил Зеленский.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 мая 2025

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 мая 2025

Путин не приедет в Турцию на переговоры с Зеленским
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2025

Дмитрий Песков: Россия направит делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной