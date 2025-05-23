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Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" правозащитника Яна Рачинского и поэта Александра Дельфинова

Россия
время публикации: 23 мая 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 19:24
Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" правозащитника Яна Рачинского и поэта Александра Дельфинова
Википедия

Министерство юстиции РФ обновило в пятницу, 23 мая, список "иностранных агентов", добавив в него семь человек.

В реестр попали: журналист Андрей Королев; экономист Дмитрий Некрасов; историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров;

правозащитник, председатель "Международного Мемориала" Ян Рачинский; юрист Игорь Слабых;

поэт Александр Смирнов (Дельфинов); бывший ведущий НТВ, украинский журналист Алексей Суханов.

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Мир
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