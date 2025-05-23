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Мир

Среди жертв авиакатастрофы в Калифорнии два известных человека из музыкального мира США

США
Погибшие
Авиакатастрофа
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:28
Среди жертв авиакатастрофы в Калифорнии два известных человека из музыкального мира США
AP Photo/William Liang

Жертвами авиакатастрофы на окраине Сан-Диего (Калифорния, США), когда самолет Cessna 550 рухнул в жилом квартале, стали от трех до шести человек. Восемь человек на земле были травмированы.

Самолет упал в жилом квартале армии США. Не менее десяти домов получили повреждения, причинен ущерб нескольким припаркованным в "военном городке" автомобилям. После катастрофы около 100 местных жителей были эвакуированы.

Объявлено, что среди погибших известный музыкальный агент Дэйв Шапиро (соучредитель Sound Talent Group) и музыкант Дэниел Уильямс (бывший барабанщик металкор-группы The Devil Wears Prada).

Мир
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