Среди жертв авиакатастрофы в Калифорнии два известных человека из музыкального мира США

Жертвами авиакатастрофы на окраине Сан-Диего (Калифорния, США), когда самолет Cessna 550 рухнул в жилом квартале, стали от трех до шести человек. Восемь человек на земле были травмированы.

Самолет упал в жилом квартале армии США. Не менее десяти домов получили повреждения, причинен ущерб нескольким припаркованным в "военном городке" автомобилям. После катастрофы около 100 местных жителей были эвакуированы.

Объявлено, что среди погибших известный музыкальный агент Дэйв Шапиро (соучредитель Sound Talent Group) и музыкант Дэниел Уильямс (бывший барабанщик металкор-группы The Devil Wears Prada).