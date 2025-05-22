В Сан-Диего легкий самолет рухнул на жилой квартал

В Сан-Диего легкий самолет Cessna рухнул в жилом квартале, разлившееся авиационное топливо стало причиной сильного пожара. Крушение произошло около 4 часов утра по местному времени.

По информации агентства AP, самолет упал в крупнейшем жилом квартале армии США. Не менее десяти домов получили повреждения, причинен ущерб нескольким припаркованным в "военном городке" автомобилям.

На борту самолета находились от восьми до 10 пассажиров, все они погибли. Пострадавших среди тех, кто находился на земле, нет.