В Сан-Диего легкий самолет рухнул на жилой квартал
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:52
В Сан-Диего легкий самолет Cessna рухнул в жилом квартале, разлившееся авиационное топливо стало причиной сильного пожара. Крушение произошло около 4 часов утра по местному времени.
По информации агентства AP, самолет упал в крупнейшем жилом квартале армии США. Не менее десяти домов получили повреждения, причинен ущерб нескольким припаркованным в "военном городке" автомобилям.
На борту самолета находились от восьми до 10 пассажиров, все они погибли. Пострадавших среди тех, кто находился на земле, нет.
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