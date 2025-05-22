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Мир

В Сан-Диего легкий самолет рухнул на жилой квартал

Авиация
США
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:52
В Сан-Диего легкий самолет рухнул на жилой квартал
AP Photo/Gregory Bull

В Сан-Диего легкий самолет Cessna рухнул в жилом квартале, разлившееся авиационное топливо стало причиной сильного пожара. Крушение произошло около 4 часов утра по местному времени.

По информации агентства AP, самолет упал в крупнейшем жилом квартале армии США. Не менее десяти домов получили повреждения, причинен ущерб нескольким припаркованным в "военном городке" автомобилям.

На борту самолета находились от восьми до 10 пассажиров, все они погибли. Пострадавших среди тех, кто находился на земле, нет.

Мир
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