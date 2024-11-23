Участник "СВО", виновный в гибели 13 человек в клубе Костромы, снова отправится на фронт

Бывший участник российско-украинской войны Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии по делу о пожаре и гибели посетителей ночного клуба в Костроме, заключил новый контракт с минобороны РФ, чтобы отправиться на фронт и избежать заключения, сообщает "Медуза".

В марте 2024 года военный суд приговорил 24-летнего уроженца Асбеста Станислава Ионкина к 20 годам исправительной колонии строгого режима по делу о гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы. Бывшего военного признали виновным по статьям об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и хулиганстве. Ионкина также лишили воинского звания сержанта и медали "За Отвагу".

Пожар, в результате которого погибли 13 человек, произошел 5 ноября 2022 года в кафе "Полигон" в Костроме. По данным следствия, возгорание в клубе началось после того, как Ионкин во время потасовки с другими посетителями несколько раз выстрелил из сигнальной ракетницы, попав в потолок. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

В Костроме Ионкин находился в отпуске после ранения и тяжелой контузии, полученных на войне. В городе он должен был пройти военно-врачебную комиссию.

В августе адвокат Ионкина обжаловал приговор в Апелляционном военном суде. Тот вернул военнослужащему звание и боевую награду, но срок лишения свободы изменять не стал. Уже тогда Ионкин заявлял, что намерен вновь отправиться на войну и не отбывать наказание.