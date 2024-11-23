Бонди, выдвинутая на пост генпрокурора США, считает, что ФБР должно допросить сторонников ХАМАСа

Издание JTA сообщило, что Пэм Бонди, которую избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность генпрокурора США, в прошлом году заявляла, что сторонники ХАМАСа, протестующие в университетах, должны предстать перед ФБР для допроса.

Пэм (Памеле Джо) Бонди 59 лет. Она была генеральным прокурором Флориды с 2011 по 2019 год, и являлась первой женщиной, избранной на эту должность. Работала в команде адвокатов Трампа.

"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке," – заявил Трамп.