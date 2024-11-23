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Мир

Бонди, выдвинутая на пост генпрокурора США, считает, что ФБР должно допросить сторонников ХАМАСа

Дональд Трамп
Антисемитизм
время публикации: 23 ноября 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 08:57
Пэм Бонди
AP Photo/Alex Brandon

Издание JTA сообщило, что Пэм Бонди, которую избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность генпрокурора США, в прошлом году заявляла, что сторонники ХАМАСа, протестующие в университетах, должны предстать перед ФБР для допроса.

Пэм (Памеле Джо) Бонди 59 лет. Она была генеральным прокурором Флориды с 2011 по 2019 год, и являлась первой женщиной, избранной на эту должность. Работала в команде адвокатов Трампа.

"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке," – заявил Трамп.

Мир
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Трамп выдвинул Пэм Бонди на пост генпрокурора США