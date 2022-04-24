Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 15:25

Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Великобритания передает Украине 20 самоходок AS-90

Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм и 45000 снарядов к ним. Как пишет Daily Express, вооружения прибудут в Польшу уже на этой неделе. Здесь их будут осваивать украинские артиллеристы.

О том, что тяжелые самоходки будут в ближайшее время отправлены в Украину, на минувшей неделе заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом он подчеркнул, что артиллерия играет в российско-украинской войне все более важную роль.

AS-90 – система вооружений, подходящая для военных действий на востоке Украины. Гусеничный ход обеспечивает маневренность, а броня – защиту экипажа от стрелкового вооружения. Дальность орудия составляет 25 километров. За 10 секунд AS-90 может сделать три выстрела.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:25 Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90
14:52 "Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников
13:09 В Ницце совершено нападение на священника
12:40 Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
11:20 Минобороны РФ представило новый отчет о действиях против Украины, не упомянув обстрел Одессы
10:36 Участник обороны Мариуполя: гражданские остаются в убежищах "Азовстали"
09:16 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 60-й день войны
09:12 Второй раунд выборов во Франции: у Ле Пен впервые есть шанс
09:01 ООН: около 5,2 млн беженцев покинули Украину после начала войны, многие вернулись. РФ: почти 1 млн из них на территории России
08:24 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 213 детей
Загрузка...