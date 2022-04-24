Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90

Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм и 45000 снарядов к ним. Как пишет Daily Express, вооружения прибудут в Польшу уже на этой неделе. Здесь их будут осваивать украинские артиллеристы.

О том, что тяжелые самоходки будут в ближайшее время отправлены в Украину, на минувшей неделе заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом он подчеркнул, что артиллерия играет в российско-украинской войне все более важную роль.

AS-90 – система вооружений, подходящая для военных действий на востоке Украины. Гусеничный ход обеспечивает маневренность, а броня – защиту экипажа от стрелкового вооружения. Дальность орудия составляет 25 километров. За 10 секунд AS-90 может сделать три выстрела.