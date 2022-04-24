Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 23:23

В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста

После объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым с убедительным перевесом победу одержал Эммануэль Макрон, в различных городах начались акции протеста, в которых участвуют сторонники Марин Ле Пен.

В Париже сторонники ультраправых партий собрались на площади Шале, откуда их вытеснила полиция. Вскоре манифестация началась на площади Республики, ее участники скандировали: "Мы здесь, даже если этого Макрон не хочет".

Демонстрация недовольных результатами выборов прошла в Нанте. Городской сайт actuNantes написал, что после того, как демонстранты взорвали несколько петард и попытались пройти к городскому совету, полиция применила слезоточивый газ.


В Марселе более тысячи человек требовали отставки Эммануэля Макрона. Манифестация проходила под флагами "Национального объединения", а также красными флагами коммунистов.

"Долой Макрона!" - скандировали участники демонстрации в Лионе, пишет местный сайт. Манифестанты преградили дорогу мусорными баками и попытались их поджечь, но их планам помешал ливень.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:41 Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев
23:23 В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста
22:04 Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной
21:20 Эммануэль Макрон сохраняет президентский пост, Марин Ле Пен признала поражение
19:52 Перед разговором с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским
15:25 Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90
14:52 "Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников
13:09 В Ницце совершено нападение на священника
12:40 Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
11:20 Минобороны РФ представило новый отчет о действиях против Украины, не упомянув обстрел Одессы
Загрузка...