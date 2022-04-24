В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста

После объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым с убедительным перевесом победу одержал Эммануэль Макрон, в различных городах начались акции протеста, в которых участвуют сторонники Марин Ле Пен.

В Париже сторонники ультраправых партий собрались на площади Шале, откуда их вытеснила полиция. Вскоре манифестация началась на площади Республики, ее участники скандировали: "Мы здесь, даже если этого Макрон не хочет".

Демонстрация недовольных результатами выборов прошла в Нанте. Городской сайт actuNantes написал, что после того, как демонстранты взорвали несколько петард и попытались пройти к городскому совету, полиция применила слезоточивый газ.

В Марселе более тысячи человек требовали отставки Эммануэля Макрона. Манифестация проходила под флагами "Национального объединения", а также красными флагами коммунистов.

"Долой Макрона!" - скандировали участники демонстрации в Лионе, пишет местный сайт. Манифестанты преградили дорогу мусорными баками и попытались их поджечь, но их планам помешал ливень.