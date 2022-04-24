Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной

Издание Financial Times со ссылкой на три источника, "осведомленных о планах президента РФ", пишет, что Владимир Путин утратил интерес к дипломатическим усилиям по прекращении войны с Украиной.

Издание пишет, что после того, как в марте Россия потерпела поражение в мартовском наступлении на севере Украины, Путин сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

Русская редакция сайта BBC, излагая краткое содержание статьи в FT, пишет, что Путин, по всей видимости, теперь нацелен на захват украинской земли.