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NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 22:04

Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной

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Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной

Издание Financial Times со ссылкой на три источника, "осведомленных о планах президента РФ", пишет, что Владимир Путин утратил интерес к дипломатическим усилиям по прекращении войны с Украиной.

Издание пишет, что после того, как в марте Россия потерпела поражение в мартовском наступлении на севере Украины, Путин сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

Русская редакция сайта BBC, излагая краткое содержание статьи в FT, пишет, что Путин, по всей видимости, теперь нацелен на захват украинской земли.


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