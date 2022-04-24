Эммануэль Макрон сохраняет президентский пост, Марин Ле Пен признала поражение

Согласно опубликованным французскими СМИ экзит-поллам, президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором раунде президентских выборов и останется в Елисейском дворце на второй срок.

По данным опросов на выходе с избирательных участков, за Макрона проголосовали 58% избирателей, лидера "Национального объединения", представительницу ультра-правых Марин Ле Пен поддержали 42% участников голосования.

Практически сразу после публикации экзит-поллов Ле Пен признала свое поражение. Она отметила, что миллионы избирателей высказались в поддержку перемен, и поблагодарила тех, кто проголосовал за нее. Итоги голосования она назвала успехом.

42% на президентских выборах стали лучшим результатом для ультраправых на президентских выборах. Однако даже в условиях экономического спада, вызванного пандемией, и роста дороговизны, Ле Пен не смогла одержать верх – а ведь нынешняя президентская кампания стала для нее третьей.

В 2017 году за Макрона отдали голоса 66% избирателей. Однако сейчас он стал первым с 2002 года президентом, который смог добиться переизбрания. Он сумел защитить свой экономический курс, навязав своей сопернице собственную повестку.

Главной темой избирательной кампании стала экономика. Но президент продемонстрировал свое превосходство в вопросах внешней политики, напомнив о связях Ле Пен с Путиным и осудив ее евроскептицизм. Он также выступил защитником светской и мультикультурной Франции.