Минобороны РФ представило новый отчет о действиях против Украины, не упомянув обстрел Одессы

Министерство обороны РФ утром 24 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 60-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха. оссийскими средствами противовоздушной обороны ... уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявляет минобороны РФ.

О ракетном обстреле Одессы, жертвами которого стали мирные граждане, минобороны РФ не упоминает.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что сегодня у Украины больше самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.