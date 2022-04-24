Участник обороны Мариуполя: гражданские остаются в убежищах "Азовстали"

Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что в укрытиях на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе всё ещё остаётся множество мирных граждан.

"Они, даже если силой кто-то попытался бы их вывести, не уйдут, потому что постоянные обстрелы. Это просто нереально. Режимов тишины не дают. Вчера с 14 до 16 (российские военные) анонсировали (режим тишины), и тут же начался обстрел. Никто им не верит. Все гражданские на местах. Вы просто не представляете, что тут происходит вокруг", – говорит Вершинин.

Наш источник сообщил, что 23 апреля "Азовсталь" семь раз атаковали бомбардировщики Ту-22М3, которые сбрасывали очень тяжелые бомбы. В настоящее время продолжаются авиаудары и обстрелы. "В принципе, это перманентное состояние. По периметру пытаются прорваться. Подтянули какие-то специальные силы. Задействуют минометы и корабельную артиллерию", – рассказал наш собеседник.

17-19 апреля наша редакция получала сообщения о том, что в убежищах "Азовстали" находится множество гражданских. Эта информация была подтверждена украинской стороной и получила косвенное подтверждения с российской стороны. Командование армии РФ на прошлой неделе несколько раз заявляло о "гуманитарных коридорах" для защитников "Азовстали".

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя". "Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой народной республики освобожден Муриуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне", – докладывал Шойгу Путину. В ответ Путин заявил, что запрещает российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела". Шойгу заявил, что для завершения действий российских военных на заводе "Азовсталь" требуется до четырех дней. Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никаноров заявил, в свою очередь, что для блокирования "Азовстали" потребуется подкрепление.

По состоянию на утро 24 апреля вооруженным силам РФ и ДНР, несмотря на применение сверхтяжелых бомб, не удалось подавить сопротивление украинских вооруженных сил на заводе "Азовсталь".

Как заявляли ранее представители руководства городской администрации Мариуполя, жертвами действий российских и пророссийских сил в городе стали десятки тысяч мирных граждан. Власти РФ эту информацию игнорируют, продолжая заявлять о гибели гражданских лиц в Мариуполе в результате действий украинских "националистов".