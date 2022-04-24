ООН: около 5,2 млн беженцев покинули Украину после начала войны, многие вернулись. РФ: почти 1 млн из них на территории России

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули около 5,2 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 24 апреля): Польша (около 2,9 млн), Румыния (774 тыс.), Венгрия (486 тыс.), Молдова (431 тыс.), Словакия (352 тыс.).

ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что более 578 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны).

В этой связи отметим заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, объявившего 23 апреля, что более 951 тыс. жителей районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с начала "военной спецоперации" (с 24.02.2022). Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.

При этом ООН заявляет, что более 10 млн человек были перемещены внутри Украины, спасаясь от войны. В руководстве ООН признают, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными.

ООН также сообщает, что более 1,1 млн украинцев вернулись или возвращались в Украину, а потом снова выезжали. Но, судя по имеющимся, многие возвращаются на родину, когда появляется такая возможность.