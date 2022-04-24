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NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 08:24

Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 213 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 213 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 24 апреля, 60-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 213 несовершеннолетних, 389 детей получили ранения.

За последние двое суток стало известно о пяти погибших детях.

23 апреля в результате ракетного обстрела жилого квартала в Одессе погибли трехмесячная Кира, ее мама Валерия Глодан и бабушка Людмила, мама Валерии.


23 апреля стало известно, что в результате обстрелов города российскими военными в числе других мирных жителей погибли две девочки, Елизавета Очкур и Соня Амельчикова, игравшие в местном театре Conception. Вместе с Соней погибла ее мама, Анжелика.

22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры в селе Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний юноша.

22 апреля на территории Бучанского района Киевской было обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

23 апреля возле села Новокиевка Снигиревского района Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате детонации мины.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1500 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

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