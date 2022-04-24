Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 23:41

Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Киев и уже встречаются с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам советник главы офиса президента Алексей Арестович.

О предстоящем визите Ллойда Остина и Энтони Блинкена сообщал Владимир Зеленский на прошедшей в субботу пресс-конференции. Он говорил, что предстоящая встреча будет посвящена поставкам американского оружия Украине.

Зеленский также выражал надежду, что в Украину сможет приехать президент Джо Байден, чтобы "поддержать украинский народ".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:41 Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев
23:23 В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста
22:04 Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной
21:20 Эммануэль Макрон сохраняет президентский пост, Марин Ле Пен признала поражение
19:52 Перед разговором с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским
15:25 Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90
14:52 "Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников
13:09 В Ницце совершено нападение на священника
12:40 Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
11:20 Минобороны РФ представило новый отчет о действиях против Украины, не упомянув обстрел Одессы
Загрузка...