Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Киев и уже встречаются с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам советник главы офиса президента Алексей Арестович.

О предстоящем визите Ллойда Остина и Энтони Блинкена сообщал Владимир Зеленский на прошедшей в субботу пресс-конференции. Он говорил, что предстоящая встреча будет посвящена поставкам американского оружия Украине.

Зеленский также выражал надежду, что в Украину сможет приехать президент Джо Байден, чтобы "поддержать украинский народ".