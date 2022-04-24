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NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 19:52

Перед разговором с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским

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Перед разговором с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским

В воскресенье, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В своем "твиттере" Зеленский отметил, что Эрдоган говорил с ним перед тем, как провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, гарантии безопасности для Украины и мировой продовольственной безопасности.


"Накануне его (Эрдогана) переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированными военными. Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины", - написал Зеленский.

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