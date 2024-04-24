Байден подписал пакет законов о предоставлении помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессов пакет законов о дополнительной помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что отправка помощи начнется уже на этой неделе.

Во время прямой трансляции из Белого дома Джо Байден заявил, что "это сделает мир безопасней".

"Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всем мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее. Это дает жизненно важную поддержку партнерам Америки... чтобы они могли защититься от угроз своему суверенитету, а также защитить жизни и свободу своих граждан", - заявил президент.

В рамках этого закона Украина получит около 61 миллиарда долларов военной помощи, 8,1 миллиарда долларов будут выделены на помощь Тайваню и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, 26,4 миллиарда долларов будут выделены Израилю, однако эта сумма также будет включать гуманитарную помощь сектору Газы (несколько миллиардов долларов).

Помощь Израилю, среди прочего, будет включать 4 миллиарда долларов на пополнение арсенала противоракет для "Железного купола" и "Пращи Давида", а также на закупку новых батарей. 1,2 миллиарда долларов будут выделены на находящуюся в разработке лазерную систему ПРО "Железный луч". 4,4 миллиарда долларов пойдут на восстановление запаса других видов боеприпасов, 3,5 миллиарда – на закупку продвинутых оружейных систем и оборонных услуг. 2,4 миллиарда долларов предназначены для сил США на Ближнем Востоке для отражения угроз Израилю.