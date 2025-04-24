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Мир

Австралийский политик признан виновным в распространении кокаина

Наркотики
Австралия
время публикации: 24 апреля 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 14:53
Австралийский политик признан виновным в распространении кокаина
Wikipedia.org. Фото: Government of South Australia

Бывший лидер Либеральной партии Южной Австралии Дэвид Спейрс был приговорен к 37,5 часам общественных работ и штрафу в 9000 австралийских долларов (5720 долларов США) по обвинению в распространении наркотиков. Об этом рассказывает BBC.

Политик был арестован в сентябре 2024 года после того, как в СМИ попала видеозапись, на которой он вдыхает кокаин. Первоначально Спейрс заявлял, что не пользуется наркотиками, а видео изготовлено по технологии deep fake – его лицо было переставлено на изображение другого человека.

Однако в дальнейшем ему пришлось признать, что видео – подлинное. Он покинул парламент и пост главы партии. В марте он признался, что поставлял наркотики и другим. По его словам, кокаин был нужен ему, чтобы справиться со стрессом на работе, но подчеркнул, что не потреблял его в парламенте.

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