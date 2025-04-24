Рубио признал право Ирана на мирную ядерную программу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация сохраняет за Исламской республикой Иран право на развитие мирной ядерной программы.

"Для этого им придется импортировать обогащенные материалы. У них есть дорога к гражданской, мирной программе. Но если они настаивают на обогащении, то они станут единственной страной в мире, которая обогащает уран и у которой, якобы, нет военной программы. Это проблематично", – заявил он.

Рубио прокомментировал первые два раунда американо-иранских переговоров по ядерной тематике. Он отметил, что иранская сторона готова к диалогу, и необходимо дать шанс мирному решению вопроса.

"Мы не хотим войны. Но, как мы сказали, Иран не станет обладателем ядерного оружия, и президент готов сделать все, чтобы этому помешать. Он предпочитает, чтобы это произошло без использования нами или кем-либо еще военной силы. Он предпочитает путь переговоров", – сказал госсекретарь, добавив, что до соглашения еще далеко.