При восхождении на Эльбрус погибли двое туристов из Турции

При восхождении на высочайшую вершину Кавказа – гору Эльбрус (5642 метров) – погибли двое туристов из Турции, сообщает турецкое агентство IHA.

Названы имена погибших: Мехмет Коджаакч (из района Манавгат в Анталье) и Казым Гюлер (из провинции Бурса).

Предварительно указаны причины их гибели: горная болезнь и гипотермия.

Ранее МЧС РФ объявило о завершении поисково-спасательных работ на Эльбрусе, где группа иностранных туристов, находившихся на высоте около 5350 метров, просила о помощи. Спасателями были найдены два тела.

Судя по опубликованным данным, группа состояла из пяти человек. Двоим удалось спуститься с горы самостоятельно. Одного пришлось эвакуировать спасателям.