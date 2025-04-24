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Мир

После теракта в Кашмире Индия высылает всех граждан Пакистана

время публикации: 24 апреля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:49
После теракта в Кашмире Индия высылает всех граждан Пакистана
AP Photo/Mukhtar Khan

После теракта в индийском Кашмире, который унес жизни 26 человек, Индия приняла решение о высылке всех граждан Пакистана. Ранее выданные визы аннулированы, границы закрыты. Сотрудники пакистанских дипломатических миссий должны покинуть страну в течение недели.

В ответ Пакистан предписал до 1 мая вернуться домой всем гражданам Индии. Из страны отозваны и индийские дипломаты. Приостановлено действие подписанного в 1960 году договора о водах, регулирующий использование водных ресурсов Инда и его притоков.

Пакистанская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Усилены армейские подразделения, расположенные вблизи границы. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проведет 24 апреля заседание комитета национальной безопасности.

По уточненным данным, среди пострадавших нет израильтян, среди убитых – граждане Объединенных Арабских Эмиратов и Непала. Индия заявила, что совершившие теракт боевики связаны с Пакистаном.

Мир
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