x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 11:56
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп об отказе Зеленского уступить Крым: "Он может воевать еще три года и потерять всю страну"

Война в Украине
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 24 апреля 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 11:04
Трамп об отказе Зеленского уступить Крым: "Он может воевать еще три года и потерять всю страну"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп обрушился с новыми нападками на президента Украины Владимира Зеленского в связи с отказом украинского лидера признать Крымский полуостров российской территорией. По его словам, это наносит ущерб переговорам.

"Крым был потерян несколько лет назад в период президентства Барака Хусейна Обамы. Никто не требует от Зеленского признать Крым российским, но, если он так хочет Крым, почему он не воевал за него 11 лет?", – написал президент в социальной сети Truth.

"Провокационные заявления Зеленского делают урегулирование крайне сложным. Ему нечем хвастаться. Положение Украины крайне тяжелое – он может заключить мир или воевать еще три года, чтобы потерять всю страну", – добавил Трамп.

Признание Крыма российской территорией не только противоречит конституции Украины. По сути, речь идет о сломе всего установившегося после Второй Мировой войны правопорядка, который отвергает изменение границ с помощью силы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 апреля 2025

Жертвами российского удара по Киеву стали не менее девяти человек, около 70 пострадали
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 апреля 2025

WSJ: Великобритания и Франция готовы к потере Украиной части территорий
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2025

Мирный план Трампа: Украина лишится Крыма и не сможет вступить в NATO