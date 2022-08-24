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    В мире

    Воздушная тревога по всей территории Украины: зафиксирован запуск ракет со стороны Каспийского моря

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    Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
    Russian Defense Ministry Press Service via AP

    В большинстве областей Украины около полудня сработали сигналы воздушной тревоги. Телеканал "Украина-24" передает, что зафиксированы пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95 со стороны Каспийского моря.

    Сначала сообщалось, что сигналы тревоги слышны в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

    После воздушной тревоги системы ПВО сработали в Сумской и Черкасской областях. Над Черкасской областью сбита одна ракета.

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    Вскоре было объявлено о сигналах воздушной тревоги и на западе Украины.

    Поступают сообщения о взрывах в Белой Церкви (Киевская область).

    Сообщается, что по военной инфраструктуре в районе Миргорода (Полтавская область) был нанесен удар ракетами "воздух-земля", предположительно Х-22. Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.

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    Взрывы были слышны и в Днепропетровской области. Возможно, сработали системы ПВО.

    Сегодня, 24 августа Украина отмечает День независимости. Разведка США предупреждала, что в этот день командование армии РФ планирует нанести массированные ракетные удары.

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